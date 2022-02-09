Кампала, , 08:01 — REGNUM Уганда ведет подготовку законопроекта о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщило старшее должностное лицо по вопросам здравоохранения в восточноафриканской стране, пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

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Законопроект в настоящее время рассматривается в угандийском парламенте при поддержке Комитета по вопросам здравоохранения.

«Его цель — способствовать предотвращению количества зараженных и сократить смертность среди населения. Учитывая влияние пандемии на экономику, этот закон необходим», — заявил глава национальной программы иммунизации Альфред Дривейл.

Население Уганды составляет около 45 млн человек. По данным местного министерства здравоохранения, на сегодняшний день было введено только 12,7 млн доз вакцин от COVID-19.

Неизвестны точные даты принятия закона. Также осталась скрытой информация о возможных мерах наказания за его несоблюдение. Угандийские власти неоднократно сообщали, что показатели вакцинации оставались низкими, несмотря на наличие вакцин.

Уганда смогла полностью восстановить свою экономику в прошлом месяце. В течение двух лет в стране действовали жесткие меры по борьбе с коронавирусом, среди которых введение комендантского часа, прекращение работы предприятий и школ, закрытие границ и другие.

Сегодня в восточноафриканском государстве зарегистрировано 162 тыс. случаев заболевания COVID-19. Число жертв пандемии превысило отметку в 3500 человек.