Тегеран, 9 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 8 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Исламская Республика стремится к хорошему соглашению, которое отвечает ее интересам и правам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

Амирабдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре с министром иностранных дел РоссииСергеем Лавровым.

Министры иностранных дел двух стран обсудили вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

«Исламская Республика Иран готова достичь такого (хорошего) соглашения в кратчайшие сроки, однако оно не может быть достигнуто без принятия реалистичного подхода и конкретных мер западными сторонами», — отметил Амирабдоллахиан.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая договоренности, достигнутые в ходе визита президента Ибрагима Раиси в Россию.

Телефонный звонок последовал после того, как высокопоставленный иранский переговорщикАли Багери Кани выехал из Тегерана в Вену, чтобы возобновить незаконченный восьмой раунд переговоров по отмене санкций США. Сообщается, что переговоры возобновились после недельной паузы.