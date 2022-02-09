Рим, , 07:57 — REGNUM Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщила, что 13 млн человек в Эфиопии, Кении и Сомали страдают от голода из-за самой сильной засухи, зарегистрированной с 1981 года. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Томсон Фири, представитель ВПП, заявил на встрече с журналистами, что сильная засуха является широко распространенным явлением, и ситуация, вероятно, будет только усугубляться. Это приведет к массовой гибели домашнего скота, что особенно губительно для скотоводческих хозяйств.

Кроме того, представитель ВПП отметил, что после трех засушливых сезонов подряд пострадал урожай. Уровень выпадения осадков был на 70% ниже нормы. По его словам, цены на продовольствие и воду стремительно выросли, что привело к резкому ухудшению условий ведения торговли.

«Принимая во внимание прогноз погоды, согласно которому с марта по май количество осадков будет ниже среднего, следующие два-три месяца будут иметь решающее значение. Для предотвращения гуманитарной катастрофы на Африканском Роге необходимы были скорейшие действия», — подчеркнул Фири.

ВПП заявила, что приступит к осуществлению своего плана реагирования на проблему засухи в странах Африканского Рога. Специальные группы уже начали оказывать местным жителям материальную и продовольственную поддержку. Организация запросила 327 млн долл. на предоставление помощи 4,5 млн человек в течение следующих шести месяцев.