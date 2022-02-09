Тегеран, , 07:57 — REGNUM 8 февраля министр иностранных дел Омана Бадр Альбус Саиди заявил о готовности своей страны расширять торгово-экономические отношения с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Альбус Саиди выступил с речью во время 19-го заседания Совместной ирано-оманской комиссии по экономическому сотрудничеству в Маскате, где также присутствовал министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин.

Он отметил, что визит в Оман соседней дружественной страны несет в себе сигнал для дальнейшего укрепления торговых отношений между Тегераном и Маскатом.

Выступая на заседании совместной комиссии, иранский министр промышленности, шахт и торговли Фатеми Амин заявил, что Иран и Оман поддерживают очень тесные отношения.

Он также отметил, что давние отношения, основанные на взаимной дружбе, открывают путь для расширения связей не только в торговой сфере, но и в других областях, представляющих взаимный интерес.