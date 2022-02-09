Бени, Конго, , 08:03 — REGNUM Четыре человека погибли, еще несколько получили ранения и пропали без вести в результате оползня, произошедшего на западе сельского округа Мунгвалу, провинция Итури, ДРК. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

По словам мэра округа Жан-Пьера Бикилисенде инцидент произошел на шахте ADDI, где добывается золото. Группы гражданского общества в этом районе сообщают, что еще несколько тел все еще лежат под обломками скал. Гражданские организации обвинили в случившемся местные власти, которые «не предприняли необходимых мер для прекращения добычи на шахте».

Мэр города Жан-Пьер Бикилисенде заявил, что не понимает, почему сотни шахтеров продолжали работы в этом районе, ведь местные власти запретили вести здесь добычу горных ископаемых.