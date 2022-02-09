Тегеран, , 07:51 — REGNUM 8 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамханизаявил, что без эффективной отмены санкций устойчивые экономические выгоды от СВПД подобны «иллюзии». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Шамхани Tasnim News Agency

«Экономический и технологический потенциал страны имеет интегрированную структуру, при этом отмена санкций должна быть произойти в отношении всех секторов экономики», — написал Шамхани в своем твиттере.

Он также отметил: «Предыдущий опыт показал, что без эффективной отмены санкций устойчивые экономические выгоды от #СВПД подобны иллюзии».

Восьмой раунд заседаний комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) продолжается в различных форматах и на разных уровнях в Вене, где представители Ирана, Европейского союза и группы 4 +1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) проводят переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года и снятии санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана.