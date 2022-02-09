Тегеран, 9 февраля 2022, 07:51 — REGNUM 8 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамханизаявил, что без эффективной отмены санкций устойчивые экономические выгоды от СВПД подобны «иллюзии». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Экономический и технологический потенциал страны имеет интегрированную структуру, при этом отмена санкций должна быть произойти в отношении всех секторов экономики», — написал Шамхани в своем твиттере.
Он также отметил: «Предыдущий опыт показал, что без эффективной отмены санкций устойчивые экономические выгоды от #СВПД подобны иллюзии».
Восьмой раунд заседаний комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) продолжается в различных форматах и на разных уровнях в Вене, где представители Ирана, Европейского союза и группы 4 +1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) проводят переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года и снятии санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана.