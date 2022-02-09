Бразилиа, , 06:22 — REGNUM Вашингтон оказывал давление на администрацию президента Бразилии в целях отмены визита Жаира Болсонару в Россию, который запланирован на середину февраля. Об этом в интервью изданию Valor Economico заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора [государственного секретаря США Энтони] Блинкена с [бразильским] министром иностранных дел Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — сказал Моурау.

По его словам, президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с Болсонару «сможет продемонстрировать, что он не изолирован», и при этом вице-президент Бразилии отметил, что «в этой борьбе правы все».