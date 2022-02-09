Бамако, , 08:20 — REGNUM Премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига обвинил Францию в стремлении разделить западноафриканскую страну посредством военного вмешательства на территорию Сахеля. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Маига заявил об этом во время своего 45-минутного выступления перед дипломатами, собравшимися по его просьбе. При этом он не стал открыто требовать прекращения антиджихадистской операции «Бархан», осуществляемой Францией в Мали.

«После периода «ликования» в 2013 году освобождением французскими войсками северной части Мали, находившейся под контролем джихадистских группировок, военное вмешательство переросло в операцию по фактическому разделу Мали», — подчеркнул премьер-министр.

В контексте напряженности между Парижем и Бамако Маига упомянул времена Второй мировой войны: «Разве это не американцы освободили Францию? Когда французы решили, что в этом (прим. — присутствии США во Франции) больше нет необходимости, и попросили американцев покинуть страну, разве американцы начали оскорблять французов?».

Лидер малийского правительства представляет военную хунту, пришедшую к власти в результате двух последовательных переворотов, произошедших в августе 2020 года и июне 2021 года. С тех пор как 9 января Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело санкции против Мали, поддержанные Францией, малийские власти утверждают, что суверенитет западноафриканского государства был нарушен.