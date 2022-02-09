Тегеран, 9 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. 8 февраля президент Ирана Ибрагим Раисизаявил, что действия некоторых арабских правительств по нормализации отношений с «израильским режимом» не только не обеспечивают им защиту и безопасность, но также усугубляют проблемы ближневосточного региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Выступая на пресс-конференции по итогам получения верительных грамот нового посла ПалестиныСалама Завави, иранский президент заявил, что поддержка палестинского народа и освобождение Иерусалима является первостепенной задачей исламской уммы.

Раиси отметил, что палестинский вопрос должен рассматриваться в качестве главного приоритета всеми исламскими государствами и народами. Он также подчеркнул, что некоторые страны были вовлечены в политические игры и не обращали внимания на Палестину, тем самым замедляя смелые действия народа Палестины, поскольку положились на слабые соглашения и пакты.

Президент Ирана заявил: «Сигнал, который палестинцы ежедневно подают сионистскому режиму и их западным сторонникам, является отражением сопротивления и настойчивости».

Раиси также назвал единство и солидарность всех палестинских групп и течений ключом к победе над Израилем. Он подчеркнул, что объединенные действия всех палестинцев в конечном итоге приведут к цели освобождения Иерусалима.

После вручения своих верительных грамот новый посол Палестины Салам Завави поздравил иранцев с годовщиной победы исламской революции и поблагодарил их за искреннюю поддержку палестинского народа.

Завави отметил, что некоторые арабские и исламские правительства, которые движутся к нормализации отношений с Израилем, фактически проигнорировали права палестинцев и существующие резолюции в этом отношении.