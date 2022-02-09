Дамаск, , 06:20 — REGNUM Один сирийский военнослужащий погиб, ещё пятеро получили ранения в результате ракетного удара армии Израиля по столице Сирии, городу Дамаску. Об этом 9 февраля сообщает агентство SANA.

Вид на мечеть Омейядов, Дамаск, Сирия Bernard Gagnon

По данным агентства, в ответ на ракетную атаку Израиля, сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям над Дамаском и успешно сбили несколько ракет. Уточняется, что в результате ракетного удара был нанесён материальный урон.

В свою очередь, Израиль подтвердил факт ракетной атаки, но с поправкой, что первую ракету выпустил Дамаск. По версии армии Израиля, ракетный удар был нанесён «в ответ на зенитную ракету, выпущенную Сирией».

По данным пресс-службы армии Израиля, был осуществлён «удар по батареям «земля — воздух» в Сирии, включая радары и зенитные установки».

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля.

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