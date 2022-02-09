Порт-Луи, , 07:53 — REGNUM Правительство Маврикия направило делегацию на острова Чагос для предъявления своих прав на стратегически важный архипелаг в Индийском океане. Это первый случай отправки маврикийских делегатов без получения разрешения от Великобритании, которой принадлежат Чагос. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут заявил, что это важный шаг на пути к возвращению суверенных прав на архипелаг. В рамках экспедиции также будет отправлена группа коренных жителей островов, которые были вынуждены покинуть свои дома полвека назад.

Острова Чагос были частью Маврикия, пока британцы не аннексировали их, прежде чем восточноафриканская нация обрела независимость в 1968 году. В 2019 году Международный уголовный суд (МУС) постановил, что Великобритания незаконно оккупирует острова, призвав ее вернуть управление над архипелагом маврикийским властям.

Соединенное Королевство ранее сообщало, что Маврикий может взять под контроль Чагос, как только исчезнет необходимость в архипелаге, используемом в целях безопасности. Напомним, что на Диего-Гарсия, одном из островов Чагос, находится военная база США. Как утверждает британское правительство, архипелаг находится под его суверенитетом с 1814 года и дальнейшее присутствие страны здесь имеет стратегическое значение.