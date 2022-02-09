Москва, , 06:21 — REGNUM Арбитраж Москвы отказался признавать недействительным приказ Роснедр, которым у АО «Горно-обогатительный комплекс «Депутатский» была досрочно отозвана лицензия на пользование месторождением олова в Якутии. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Расплавленное олово заливается в форму Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В карточке дела появилась запись судьи Папелишвили — «отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью». Сам вердикт для ознакомления пока не доступен.

В ходе слушаний истец настаивал на обеспечительных мерах — приостановлении действия приказа ведомства до момента вступления в законную силу решения суда, но суд отклонил просьбу.

Напомним, спор слушался с сентября 2021 года. В деле фигурировала лицензия ЯКУ 02643 ТЭ — на разведку и добычу олова на месторождении Депутатское в Якутии. Её срок истекал лишь в марте 2028 года, но в июле 2021 года Роснедра своим приказом прекратили действие лицензии.