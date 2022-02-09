Тегеран, , 07:53 — REGNUM 8 февраля министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин, прибывший в Маскат, призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений с Оманом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По прибытии в Оман министр промышленности, шахт и торговли Ирана подчеркнул важность развития и углубления экономических связей между двумя странами.

«Мы надеемся в дальнейшем более активно продвигать совместную экономическую деятельность двух стран. Уверен, что текущий визит будет способствовать укреплению экономических связей между Ираном и Оманом во всей областях, представляющих взаимный интерес», — отметил Амин.

Иранский министр подчеркнул, что существует множество областей для развития экономических и торговых связей между двумя странами. Он также заявил: «Если потенциальные возможности будут надлежащим образом задействованы, это может обеспечить хорошее будущее для обоих государств в целом».

Во время своего пребывания в Маскате иранский министр принимает участие в заседании совместной комиссии Ирана и Омана.