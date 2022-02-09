Тегеран, , 08:16 — REGNUM 8 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в обращении заявил, что администрации президента Ибрагима Раиси поручено сотрудничать с действующим парламентом в деле по отмене санкций США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

Ахмад Алиреза Бейги, являясь депутатом, представляющим Тебриз, Азаршахр и Оску, в интервью IRNA подробно рассказал о недавнем закрытом заседании членов парламента с главой МИД Ирана.

Алиреза Бейги процитировал министра иностранных дел, заявившего, что Исламская Республика стремится получить выгоду от ядерной сделки, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

«По словам Амирабдоллахиана, иранская переговорная группа в Вене (Австрия) стремится достичь хорошего соглашения об отмене санкций, но американская и европейская стороны стремятся значительно сократить ядерный потенциал Ирана», — отметил он.

«Высокопоставленный дипломат также подчеркнул, что Исламская Республика намерена провести честные переговоры для достижения консенсуса в соответствии с СВПД, независимо от того, является ли ядерная сделка успешной или нет», — заявил иранский депутат.

Амирабдоллахиан также заявил на заседании парламента, что министерство иностранных дел направляет переговорную группу для отмены санкций, но вопрос отмены эмбарго является стратегической задачей, лежащей на плечах как администрации, так и парламента. В связи с этим органы власти должны взять на себя ответственность и предпринять серьезные меры для реализации плана экономики сопротивления.