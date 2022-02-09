Тегеран, , 08:34 — REGNUM 8 февраля президент Ирана Ибрагим Раисизаявил, что независимые страны, повышая уровень своих отношений и удовлетворяя общие потребности, могут свести на нет угрозы и санкции со стороны глобальных доминирующих держав. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Hossein Razaqnejad

Президент Раиси выступил с речью, принимая верительные грамоты нового посла Кубы в Тегеране Альберто Гонсалеса Казальса. На встрече президент заявил, что антиимпериалистическая позиция Ирана и Кубы позволила обеим странам сблизиться.

Далее президент отметил, что обе стороны должны развивать двусторонние связи в культурной, торговой и экономической сферах.

«Исламская Республика Иран имеет стратегические отношения со всеми странами, которые находятся на передовой линии борьбы с доминирующими державами», — подчеркнул Раиси.

Ссылаясь на принципы революций и освободительных движений в разных частях мира, он сообщил: «Мы научились у Имама Хомейни поддерживать сопротивление народов несправедливости и угнетению. Основываясь на этом, улучшение отношений со странами, которые борются против государств-гегемонов, является одной из принципиальных стратегий Исламской Республики Иран».