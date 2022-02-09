Владивосток, , 06:26 — REGNUM Автомобильный сайт «Дром» провёл опрос автолюбителей: готовы ли они жаловаться на нарушителей ПДД, если такая функция будет реализована на госуслугах. Большинство приморцев (63%) ответили положительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Момент нарушения Yarnews.net

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Из всех опрошенных 32% согласны сообщать о нарушениях, если «их не будут дергать лично».

Отказались «стучать» на других водителей 37% респондентов, из них 8% доносить не хотят из-за лени.

В среднем по стране 67% россиян согласны заявить о нарушениях ПДД. Меньше всего желающих помогать ГИБДД следить за порядком на дорогах в Забайкалье, Бурятии и Приамурье. В этих регионах 45% опрошенных сказали, что не планируют сообщать о чужих нарушениях.

Всероссийский опрос проводился с 20 по 26 января 2022 года среди пользователей сайта «Дром». В нём приняло участие 11 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков поддерживает новый законопроект о применении видеокамер на дорогах, считая предлагаемые Генпрокуратурой изменения правильными и обоснованными.