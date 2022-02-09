Якутск, , 06:15 — REGNUM Якутия закупила медикаменты для лечения коронавирусной инфекции на дому. Средства в размере 171 млн рублей были выделены из резервного фонда республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в региональном оперштабе.

Лекарства для больных коронавирусом Zdrav.nso.ru

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На эти деньги были приобретены почти 31 тыс. упаковок «Фавипиравира», более 29 тыс. «Умифеновира», 13,5 тыс. — парацетамола и 45 тыс. — «Интерферона альфа 2 b». В республике заверили, что всех амбулаторных больных обеспечивают бесплатными лекарствами.

В 2021 году на покупку бесплатно выдаваемых лекарств от коронавируса в Якутии потратили 203,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 148,27 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе жители Якутии удивились, узнав, что лекарства от коронавируса должны выдавать бесплатно. Многие пользователи соцсетей даже не подозревали, что могли лечиться за государственный счёт. Те, кто знал о такой услуге, получали отказ и сведения об отсутствии медикаментов.