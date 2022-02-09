Москва, , 05:50 — REGNUM В среду, 9 февраля, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мокрый снег Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В ночь на 10 февраля в Москве облачно, небольшой мокрый снег. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер юго-западный, западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В четверг, 10 февраля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C. Облачно, небольшой снег, мокрый снег. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию в столичном регионе определит тёплый сектор циклона, сохранится пасмурная погода с незначительными осадками и гололёдными явлениями.

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