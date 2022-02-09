Челябинск, 9 февраля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Глава управления ГИБДД Челябинска Алексей Горшков не был уволен после скандала со взятками подчинённых. Об этом заявили журналистам в региональном главке МВД.

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Известно, что с 1 февраля руководитель находится в плановом отпуске. Информацией о его возможном увольнении в ведомстве не владеют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько сотрудников ГИБДД в городе попались на коррупции. После этого некоторые телеграм-каналы отправили Горшкова в отставку.