Петропавловск-Камчатский, , 05:37 — REGNUM Оперативный штаб Камчатки 9 февраля изменил правила перевода школьников на «удалёнку» из-за контакта с больным COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Учащихся больше не будут переводить на дистанционный режим обучения в случае, если в классе выявлен один заразившийся коронавирусной инфекцией. Специалисты подчеркнули, что с 6 февраля вступили в силу новые правила Роспотребнадзора, по которым людей, контактировавших с больными COVID-19, теперь не нужно отправлять на карантин.

Сохраняется перевод на дистанционное обучение всего класса в том случае, если количество заболевших будет превышать 20%. Это правило распространяется на все образовательные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки почти на 2 тыс. увеличилось число амбулаторных больных с симптомами ОРВИ и COVID-19. На утро 9 февраля лечение проходят уже почти 13 тыс. жителей.