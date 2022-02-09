Якутск, , 05:43 — REGNUM Якутия ждёт особые пассажирские суда Метеор 120Р. Их строят на заказ в конструкторском бюро города Чкаловск в Нижегородской области. Современные теплоходы республика возьмёт в лизинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе правительства региона.

Теплоход «Лунная соната» Szsut.sledcom.ru

Выпуск первого теплохода запланирован на ноябрь 2022 года, он может долгое время плыть со скоростью 75 км/ч. Судно будет оборудовано экологичным двигателем и системой управления с искусственным интеллектом.

Поставки ещё двух теплоходов Метеор 120Р ожидаются в 2023—2025 годах. Их приобретают по программе льготного лизинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году якутская компания «Ленатурфлот» купила по программе льготного лизинга Минпромторга России два скоростных судна «Валдай-45Р». Их используют для круизов.