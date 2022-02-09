Оха, Сахалинская область, , 05:34 — REGNUM В городе Охе, расположенном на северо-восточном побережье Сахалина, энергетики восстановили прерванную ранее из-за аварии подачу электроэнергии в один из микрорайонов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

Остров Сахалин

пресс-служба администрации Охи «Всё восстановили, свет есть везде».

В результате аварии, которая утром 8 февраля произошла на подстанции ПС 35/6, произошло аварийное отключение двух линий, что оставило без электроэнергии 1-й микрорайон.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Охе из-за аварии на подстанции полностью лишился электроэнергии один из микрорайонов.

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