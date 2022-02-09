Оттава, , 05:25 — REGNUM Как минимум 23 нарушителя были арестованы сотрудниками полиции в ходе акции протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в столице Канады городе Оттаве. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба городской полиции.

Флаг Канады

Отмечается, что сотрудники полиции отреагировали на 850 звонков о правонарушениях, которые совершали демонстранты. Всего по уголовным обвинениям были арестованы 23 участника акции протеста.

Также полицией были выписаны штрафы в связи с правонарушениями. Всего было выписано 1300 штрафов, в том числе за чрезмерный шум, использование фейерверков, неподчинение полиции и за нарушения правил дорожного движения. Несколько транспортных средств были изъяты и отбуксированы на спецстоянку, в том числе один угнанный автомобиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дальнобойщики заблокировали границу США и Канады, протестуя против обязательной вакцинации.

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