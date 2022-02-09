Екатеринбург, , 05:23 — REGNUM В Екатеринбурге автомашину отбросило на тротуар, на котором находился подросток. Авария произошла в районе улиц Менделеева и Сулимова, сообщили журналистам представители ГИБДД.

ДТП



Установлено, что предполагаемый виновник аварии выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой машиной, а затем его вынесло на тротуар. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге уже были случаи наезда автомобилей на тротуары. В результате несколько человек погибли либо получили тяжёлые травмы.