Елизово, Камчатский край, , 05:19 — REGNUM Пожар произошел в частном деревянном доме в городе Елизово в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном здании в переулке Байкальском. В ликвидации пожара принимали участие восемь человек личного состава и две автоцистерны. Пожар был потушен, пострадавших не было. От огня в здании пострадали стены, мебель и вещи на общей площади 12 квадратных метров. Причина возгорания неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в китайском Шанхае произошел пожар в жилом здании. В результате пожара погибли три человека. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная батарея в электровелосипеде.