Тюмень, 9 февраля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор живодёру, который в течение года запугивал жителей «отчётами маньяка о нападениях на женщин и убийстве не только животных, но и людей». Об этом сообщает объёдинённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

В суде установлено, что 19-летний Валерий М. на интернет-сайте бесплатных объявлений находил раздачу щенков в добрые руки. Затем он забирал щенков и топил их в ванной своей квартиры. Следствие зафиксировало два таких случая.

Далее, желая запугать тюменцев, Валерий с осени 2020 года в течение года периодически подбрасывал изуродованные ножом собачьи головы и другие части на скамейки остановочных комплексов в районе Московского тракта. Окровавленные части щенков сопровождались записками с «отчётами маньяка о нападениях на женщин и убийстве не только животных, но и людей».

В ночь на 3 ноября 2021 года Валерий установил муляж взрывного устройства на скамейке автобусной остановки на Московском тракте с очередной письменной угрозой. В итоге им занялись оперативники специализированного антитеррористического подразделения. Правоохранители выследили Валерия и поймали его во время очередного «акта устрашения» 7 ноября 2021 года.

Задержанный пояснил, что пытался таким образом обратить на себя внимание, самоутвердиться и прославиться. С детства сверстники над ним издевались, а после расставания с девушкой он попал в стационар психоневрологического диспансера. Якобы его поведение связано с усталостью от состояния жертвы.

Калининский районный суд признав Валерия М. виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из заработной платы в доход государства. От наказания за жестокое обращение с животными его освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил Валерию М. меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения у врача-психиатра в амбулаториях условиях.