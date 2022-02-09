Хабаровск, 9 февраля, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Мэрию Хабаровска 9 февраля эвакуировали. По информации телеграм-канала «Вечерний Хабаровск», утром поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании администрации.

Ako.ru Эвакуация

Читайте также: Очередные сообщения о минировании школ в Еврейской АО оказались ложными

Все сотрудники были экстренно эвакуированы. Спецслужбы проверяют здание.

Официальной информации о происшествии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане не подтвердилась информация о заложенных взрывных устройствах в зданиях нескольких школ города.