Екатеринбург, , 05:14 — REGNUM Задержанным по подозрению в серии «минирований» в Екатеринбурге оказался 14-летний подросток. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Юноша является учеником одной из гимназий Ленинского района города. Его поймали сотрудники ФСБ и полиции. Установлено, что этот гражданин направлял на электронные адреса сообщения о якобы минировании. Объектами его внимания стали школы, торговые центры и другие.

Известно, что школьник воспитывается в неполной семье. На учёте в ПДН он не состоял. Взяли его по месту жительства. Кстати, иногда за мероприятиями по эвакуации граждан он наблюдал прямо из окна своей квартиры.

Теперь ему грозит уголовное дело. До суда его отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошла волна ложных минирований. Угрозы, которые получали владельцы различных объектов, не подтвердились.