Вашингтон, 9 февраля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Актёр и продюсер Алек Болдуин впервые вернулся к работе после трагедии на съёмочной площадке вестерна Rust («Ржавчина»). Об этом 8 февраля сообщает Fox News.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Болдуин был замечен в Великобритании на съёмках фильма «97 минут». Уточняется, что сюжет фильма строится вокруг угона самолёта, который затем должен потерпеть крушение. По предварительной информации, актёр будет играть в этом кино роль агента национальной безопасности.

Съёмка в этом фильме стала первой работой Болдуина после трагедии на съёмочной площадке вестерна Rust, чьё производство было остановлено сразу после гибели женщины-оператора.

«Странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съемках этого фильма произошла эта ужасная вещь и случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс», — так прокомментировал сам Болдуин своё появление на съёмочной площадке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Алек Болдуин оценил выступление на Олимпиаде в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой, назвав его «душераздирающая красота».