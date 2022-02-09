Норильск, Красноярский край, , 05:10 — REGNUM В одном из гаражей города Норильска, расположенного на севере Красноярского края, в автомобиле обнаружили тела 16-летней девушки и 15-летнего юноши. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Выхлопные газы Simone Ramella

Погибших молодых людей в автомобиле ВАЗ-21 011, стоящем в принадлежащем ему гараже, обнаружил отец девушки. Отмечается, что ключ зажигания находился в замке автомобиля, на снегу виднелся след от выхлопных газов, бензин в баке закончился.

пресс-служба прокуратуры Красноярского края «Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом».

Последний раз родственники видели погибших 6 февраля, предполагая, что они находятся в гостях друг у друга.

По факту гибели несовершеннолетних прокуратура региона ведёт проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о халатности возбуждено в связи с гибелью двоих детей на пожаре в деревне Тимирязева Иркутской области.

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