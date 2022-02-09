Владивосток, , 05:17 — REGNUM На строительстве театрально-образовательного комплекса на острове Русский и на улице Аксаковская во Владивостоке будут задействованы тысячи строителей. Часть объекта планируют сдать осенью 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Стройка театрально-образовательного комплекса во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

Читайте также: В Туле откроются представительства ещё трёх федеральных музеев

Губернатор Олег Кожемяко побывал на двух стройплощадках 8 февраля.

На Аксаковской разместят музейный центр с ведущими культурными организациями страны, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра и филиал Российского государственного института сценических искусств.

Сейчас идет строительство нулевого цикла, укладывается арматура, заливается бетон, вывозится грунт. Этими работами занимаются более 200 человек. Однако после завершения данного этапа стройки, в марте-апреле, количество рабочих увеличится более чем на тысячу.

На острове Русский, где будет база для обучения и проживания студентов филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, ведутся отделочные работы, часть помещений уже практически готова к сдаче, в частности, в хореографических классах осталось постелить полы. Всего здесь трудятся более 1200 строителей, к ним ещё добавятся 240 специалистов из Белоруссии.

«Возведение театрально-образовательного комплекса на острове Русский в завершающей стадии. В сентябре будет сдан образовательный блок, включающий в себя хореографическое и музыкальное училище и общеобразовательную школу», — прокомментировал глава Приморья.

Срок окончания работ — конец 2023 года.

Владивосток — один из четырех городов, где по поручению президента России Владимира Путина создаются культурно-образовательные и музейные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, представительства ещё трёх федеральных музеев будут открыты в историческом центре Тулы.