Берн, 9 февраля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Представители пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в Швейцарию для обсуждения ряда гуманитарных вопросов. Об этом 8 февраля сообщил исполнительный директор неправительственной организации Geneva Call, пригласившей эту делегацию, Ален Делетро в интервью телекомпании RTS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Geneva Call поддерживает контакт с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по гуманитарной тематике, продвигая «соблюдение гуманитарного права в Афганистане». В приоритете у организации проблема использования противопехотных мин и вопросы, связанные со здравоохранением.

Делетро отметил, что встреча с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не означает их признания, их международный статус не меняется от факта беседы с представителями гуманитарной организации.

«Их может легитимизировать только соблюдение международных конвенций и международного гуманитарного права», — заявил Делетро.

В свою очередь, МИД Швейцарии заверил, что речь не идёт об официальном визите в страну представителей новой власти в Афганистане, а только о дискуссии, организованной гражданским обществом. Однако представители МИД уже запланировали встречу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В то же время Международном комитете Красного Креста RTS сообщили о намерении продолжить диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Женеве и надеются на «конструктивные диалоги».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным некоммерческой организации «Сеть аналитиков Афганистана» (AAN), некоторые из лидеров радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправляют своих дочерей за границу для получения образования по современным стандартам.