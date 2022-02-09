Благовещенск, 9 февраля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Амурской области намерены создать пять приютов, в которые будут привозить безнадзорных животных из нескольких районов. Дорожная карта по решению этой проблемы в регионе уже готова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

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«Главам в первую очередь нужно обратить внимание на крупных животных, которые могут представлять опасность для человека. Всех животных в пунктах временного размещения содержать невозможно, поэтому оцениваем риски. А риск — это стая голодных бродячих животных с крупными особями, которые обычно и являются зачинщиками и провоцируют остальных на конфликты. Таких собак нужно в первую очередь с улиц убрать», — поручил губернатор области Василий Орлов.

Пункты временного содержания животных намерены построить в Шимановске, Белогорском городском округе и Тамбовском районе. В городе Свободный пункт передержки животных уже есть и работает, в Тынде под него переоборудуют старые здания.

Вместе с тем в Амурской области не оставляют надежду на то, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» будет изменён. Поправки подготовили специалисты регионального минсельхоза и управления ветеринарии. Они просят ужесточить ответственность для владельцев собак и кошек и пересмотреть требования пожизненно содержать в приютах агрессивных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белогорска Амурской области Станислав Мелюков заявлял, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» нужно срочно корректировать. Он подчеркнул, что проблема бродячих собак уже перезрела и их численность на улицах населённых пунктов растёт. Мэр выразил надежду, что закон изменится и его нормы позволят уменьшить поголовье безнадзорных собак.