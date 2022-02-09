Абу-Даби, , 04:46 — REGNUM Посольство США в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) призвало сограждан соблюдать повышенную осторожность в связи с возможными атаками на Абу-Даби ракетами или беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее предупреждение 9 февраля опубликовано на сайте дипмиссии.

Абу-Даби NGSOFT

Дипломаты напоминают, что ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на Абу-Даби 17 января и заявили о намерении продолжать атаки соседних стран, в том числе ОАЭ, с использованием ракет и БПЛА.

посольство США в ОАЭ «Поступили сообщения о возможном ракетном нападении и соответствующей деятельности противоракетной обороны над Абу-Даби сегодня рано утром. Посольство напоминает всем гражданам США в ОАЭ о необходимости соблюдать высокий уровень безопасности».

По информации социальных сетей, в высотном здании, расположенном в одном из центральных столичных кварталов, утром вспыхнул пожар, который сопровождался взрывом. Предположительно он мог быть вызван атакой ракеты или БПЛА. Отмечается, что пожарные своевременно эвакуировали всех находившихся в здании людей, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за атаку на ОАЭ, совершённую 2 февраля с помощью беспилотных летательных аппаратов, взяла на себя иракская группировка «Альвият аль-ваад аль-хакк».

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