Богота, 9 февраля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Сотрудничество колумбийских и американских властей в сфере кибербезопасности будет усилено перед президентскими и парламентскими выборами в Колумбии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 8 февраля по итогам переговоров в Боготе.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По ее словам, правительства стран должна быть защищены от вмешательства внешних сил, которые могут манипулировать выборными процессами и которые уже пытались совершить подобные действия в других частях мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине власти США и Израиля достигли договоренностей о сотрудничестве в борьбе с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели, а также в области обеспечения безопасности финансовой инфраструктуры.

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