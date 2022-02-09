Вашингтон, 9 февраля, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Супруга вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа вывели с мероприятия в одной из школ Вашингтона из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Rafael Mizrahi Взрывное устройство

Инцидент произошёл в 14:34 по времени Восточного побережья США (22:34 мск), к супругу второго лица в США подошёл сотрудник секретной службы из службы безопасности, шепотом сказал ему: «Нам надо идти». После этого супруга Харрис вывели из здания школы. Уточняется, что речь шла о якобы заложенном взрывном устройстве.

Информацию о якобы заложенной в здании бомбе получили сотрудники школы и сразу же проинформировали секретную службу, отвечающую за охрану первых лиц государства, об «угрозе для безопасности». После этого была проведена эвакуация всех людей в здании.

Школа находится в центральной части Вашингтона, накануне публиковалась информация о предстоящем посещении этого учебного заведения супругом вице-президента США. Взрывное устройство найдено не было, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Магадане из-за поступивших сообщений о минировании были эвакуированы 20 школ.