Благовещенск, , 04:32 — REGNUM В отношении двух заключённых из Амурской области возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ. Осуждённых подозревают в организации экстремистской организации в исправительных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Нет экстремизму Procspb.ru

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*(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Участники сообщества, деятельность которого запрещена в России, пропагандировали криминальную идеологию, вербовали новичков и собирали деньги на поддержку лидеров экстремистской группировки, также находящихся в местах лишения свободы.

В ходе обысков из камер, в которых жили экстремисты, изъята их переписка с другими заключёнными, документы с указанием банковских счетов, устройства для связи, похожую на наркотики массу растительного происхождения и другие запрещённые предметы. Ведутся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года был вынесен приговор иностранцу, вербовавшему жителей Амурской области в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина осуждён на 12 лет за пропаганду радикальной идеологии и призывы к насильственным вооружённым действиям.