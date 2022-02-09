Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Антитела к штамму коронавируса «Омикрон» обнаружены у диких белохвостых оленей в США. Об этом 8 февраля сообщил портал bioRxiv со ссылкой на исследование ученых Пенсильванского университета (США).

Олень (сс) Warren Sammut

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Специалисты учреждения провели анализ 131 пробы, взятых случайным образом у особей указанных животных, обитающих в Статен-Айленде — одном из районов города Нью-Йорк. В 19 случаях (14,5%) был получен положительный результат на наличие антител к коронавирусу, а последующее изучение образцов показало, что среди белохвостых оленей распространяется штамм «Омикрон».

Ученые предупредили, что животные могут стать носителями и распространителями новых разновидностей SARS-CoV-2, которые способны иметь устойчивость к вакцинам и представлять опасность для людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стало известно, что в Канаде выявили три первых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди животных. Его носителями оказались белохвостые олени.

Читайте также: В Канаде выявили первый случай заражения коронавирусом у диких животных