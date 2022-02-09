Красноярск, , 04:19 — REGNUM В среду, 9 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −20… −17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз

В 08:10 на Театральной площади было — 24 °C.

Ночью с 9 на 10 февраля ожидается до −32… −28 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 754 мм рт. ст.

В четверг, 10 февраля, в Красноярске до −23… −19 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до −30… −28 °C, небольшой кратковременный снег.

В пятницу, 11 февраля, в Красноярске ожидается до −22… −17 °C днём и до −28… −26 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 9 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 17−22 м/с, низовая метель.

9−11 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Минусинске Красноярского края продлён режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, режим «чёрного неба»).

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