Хабаровск, , 04:26 — REGNUM Власти Хабаровского края и компания «ЭльгаУголь» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соглашение предусматривает взаимодействие по развитию инвестиционного потенциала края, реализацию государственных и муниципальных программ.

«Хабаровский край — это экспортные ворота для продукции компании «ЭльгаУголь». Мы определили совместную деятельность в сфере организации перевозки и перевалки угля. Важно, что вместе будем заниматься природоохранными мероприятиями для снижения негативного воздействия на окружающую среду», — сказал губернатор Михаил Дегтярёв.

В рамках соглашения компания взяла обязательства не только в сфере инфраструктурного развития, но и по трудоустройству местных жителей, поддержке малочисленных коренных народов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тувы ввели запрет на вывоз из республики угля, добываемого на Каа-Хемском и Чаданском разрезах.