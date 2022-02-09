Женева, Швейцария, , 04:18 — REGNUM Число выявленных случаев коронавируса снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей, а количество летальных исходов выросло на 7%. Об этом 8 февраля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном бюллетене.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За период с 31 января по по 6 февраля ВОЗ получила информацию о 19 276 472 случаях заражения коронавирусом, число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 составило 67 953 случаев. За неделю в мире «усилилось превалирование штамма «Омикрон», его обнаруживают практически во всех странах».

Согласно информации из международной базы данных GISAID, за последние 30 дней «Омикрон» был обнаружен в 96,7% образцов биоматериала, взятых на анализ. В остальных случаях был обнаружен вариант «Дельта».

Самое большое число заражённых за неделю было зарегистрировано в США (1 874 006). На втором месте Франция (1 738 189), затем Германия (1 285 375), Бразилия (1 241 025) и Индия (1 095 616).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире за сутки было выявлено 1 857 470 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9134 пациента с COVID-19.

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