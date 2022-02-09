Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Координация действий стран НАТО по ситуации вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Госдепартамента Соединенных Штатов.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Глава Госдепа подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также отметил усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержке дипломатического урегулирования обсуждаемой проблемы.

Кроме того, Блинкен и Чавушоглу подняли вопросы нормализации отношений Анкары и Еревана и участия США в этом процессе. Участники беседы также рассмотрели возможные пути по поддержанию прочных турецко-амеркианских связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию на границе России и Украины.