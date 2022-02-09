Владивосток, , 04:15 — REGNUM В Приморье по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют к популярным пляжам дороги. Всего в список вошли трассы в четырех муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

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В этом году приведут в порядок участок с 7 по 12 км дороги Киевка — Преображение в Лазовском округе. Ремонт также пройдет и на участке автомобильной дороги Лазо — Заповедный со 2 по 8 км.

В Находкинском городском округе уже заключен контракт на ремонт автодороги Артем — Находка — порт Восточный в микрорайоне Врангель.

Текущий ремонт запланирован в Хасанском районе. А в 2023 году планируется отремонтировать участок дороги Раздольное — Хасан — Безверхово.

В Большом Камне продолжатся уже начатые дорожные работы.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подчеркивают, что уже в течение двух лет благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется «находкинская» трасса, по которой идёт основной поток отдыхающих, дороги к «Штыковским прудам», хасанское направление.

«Всё, чем край живёт — это реализация нацпроектов. Дорожные службы проделали большую работу. Благоустройство приморских дорог положительно оценивают как жители, так и гости, что безусловно влияет на привлекательность региона, в том числе для внутреннего туризма. В рамках нацпроекта в 2022 году в Приморье запланировано отремонтировать более 100 километров автодорог», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье, член общественного совета по промышленной среде при губернаторе края Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в 2021 году было выделено 3,7 млрд рублей. В 2022 году ожидаемый объём финансирования дорожной отрасли будет больше.