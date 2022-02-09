Каир, , 04:00 — REGNUM Впервые в истории Египта Верховный конституционный суд страны возглавит копт (египетский христианин), указ о новом председателе 8 февраля подписал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает газета Al-Ahram.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший заместитель председателя Верховного конституционного суда 65-летний Булос Фахми Искандер Булос сменит своего предшественника на посту председателя уже 9 февраля. Возглавлявший суд с июля 2019 года 67-летний Саид Мухаммед Гад ушёл в отставку по состоянию здоровья.

Верховный конституционный суд Египта по конституции является независимым судебным органом власти. Он контролирует соблюдение конституционности законов и нормативных актов, а также в рамках своей компетенции разрешает споры между судебными органами и другими субъектами, имеющими судебные полномочия.

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