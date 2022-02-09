Шанхай, Китай, , 03:47 — REGNUM Три человека погибли 8 февраля в результате пожара в жилом здании в Шанхае на востоке Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Пожар LoggaWiggler

Пожар вспыхнул в районе Путо в 1:51 ночи по местному времени, сообщили в районном пожарно-спасательном отряде. Пожарные прибыли в здание вскоре после того, как разгорелось пламя.

Предварительное расследование показало, что причиной пожара стала неисправная литий-ионная батарея электрического велосипеда, который хранился в помещении. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого инцидента.