Пекин, 9 февраля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в конце января цены на большинство товаров первой необходимости, за которыми следит правительство Китая, выросли по сравнению с серединой января, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, контролируемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 30 выросли в цене за этот период, 13 подешевели, в то время как цены на семь товаров остались неизменными.

Цены на свиней снизились на 1,4% в конце января по сравнению с серединой января. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на данных почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 регионе провинциального уровня по всему Китаю.