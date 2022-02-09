Пекин, 9 февраля, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Ожидается, что в этом году рынок капитала Китая будет развиваться устойчиво и откроет больше возможностей, считают эксперты, передает агентство Синьхуа.

Old Library Fund of the University of Sevilla Иллюстрация к «Капиталу»

«Возможности перевешивают проблемы для рынка капитала Китая в 2022 году», — сказал главный аналитик China International Capital Corporation Пэн Вэньшэн в недавнем интервью Синьхуа.

Пэн добавил, что стремление страны к инновациям и политика по стабилизации роста будут способствовать дальнейшему стимулированию жизнеспособности и раскрытию потенциала китайского рынка капитала.

Несмотря на неопределенность на мировом финансовом рынке в 2022 году, рынок капитала Китая по-прежнему имеет основу и условия для устойчивого развития, сказал вице-президент Китайского народного университета Лю Юаньчунь, добавив, что дополнительная поддержка ликвидности и продолжение реформ помогут рынку капитала Китая сохранить свое устойчивое развитие.

Устойчивый рост китайской экономики заложил прочную основу для развития рынка капитала, причем некоторые некоторые агентства прогнозируют экономический рост Китая в диапазоне от 5,2 до 5,6%.

Китайские власти подчеркнули «тройное давление» — сокращение спроса, потрясения предложения и ослабление ожиданий ‑ и поставили во главу угла стабильность в своей экономической работе на 2022 год на экономическом совещании, задающем тон.

Несмотря на тройное давление, экономика Китая, скорее всего, сохранит устойчивые темпы роста в этом году благодаря снижению безработицы, в целом стабильным ценам на сырьевые товары и расширению технологических инноваций, считает Лю.