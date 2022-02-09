Орел, 9 февраля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Государственный пакет акций крупного застройщика из Орловской области, выставленный на приватизацию, не заинтересовал потенциальных покупателей. На торги не было подано ни одной заявки, в связи с чем их признали несостоявшимися. Вероятно, актив выставят на продажу повторно, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

«Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок», — отмечается в итоговом протоколе.

В целом планировалось реализовать 22,46% от уставного капитала, или 50 064 обыкновенных именных бездокументарных акции ПАО «Орелстрой». Стартовая цена составляла более 917,5 млн рублей. Акции пока остаются в собственности Орловской области.

Напомним, предприятие работает в регионе с 1943 года. На сегодня актив входит в одну из основных строительных групп области, на которую в 2020 году пришлось более 40% от общего показателя ввода жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на приватизационные торги в разных регионах также выставили акции птицефабрики, типографий, конструкторско-технологического института и других предприятий.