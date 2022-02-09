Берлин, , 03:38 — REGNUM Германия оказывает Украине помощь сопоставимую с Сомали или Южным Суданом, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом», — пожаловался дипломат.

По словам Мельника, за семь лет Украина от Германии получила 0,5% от более чем 130 млрд евро помощи. Он пожаловался, что по количеству выделяемых средств Киев для Берлина находится на уровне Сомали или Южного Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Берлина по вопросу санкций против газопровода «Северный поток — 2». Также Зеленский оказался расстроен отказом ФРГ поставлять Киеву военную помощь.