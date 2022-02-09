Шанхай, Китай, 9 февраля, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Шанхай принял почти 11 млн посетителей и заработал более 17,7 млрд юаней (около $2,8 млрд) во время Праздника весны в этом году, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Шанхай

Во время семидневного национального праздника с 31 января в Шанхае было проведено около 500 культурных и туристических мероприятий, посвященных нематериальному культурному наследию, сообщило муниципальное управление культуры и туризма Шанхая. Посетители участвовали в различных праздничных мероприятиях, проводимых в древних городах, музеях, художественных галереях и других туристических достопримечательностях.

Тем временем онлайн-выставки и спектакли, организованные местными музеями, художественными галереями и другими общественными культурными заведениями, привлекли более 3,2 млн зрителей и участников.

Люди также узнали интересные факты о кошачьих вроде тигров на онлайн-выставке, организованной Шанхайским музеем естественной истории. Этот китайский Лунный Новый год, который пришелся в 2022 году на 1 февраля, также является Годом Тигра, согласно традиционной зодиакальной календарной культуре.

Праздник Весеннего фестиваля принес городу бурный рост потребления. Средняя заполняемость отелей Шанхая во время праздников составила 40%, что на 5% больше, чем в предыдущее празднование китайского Лунного Нового года.